Climão? Faustão se irrita com divulgação de campeão do Dança dos Famosos e questiona Luísa Sonza

23/12/2019 | 14:10



Eita! Parece que Faustão acabou colocando Luísa Sonza em uma baita saia justa durante a exibição do Domingão ao vivo no último domingo, dia 22. A esposa de Whindersson Nunes esteve na atração para prestigiar a final do Dança dos Famosos de 2019, que premiou o ator e ex-BBB Kaysar Dadour, e acabou ouvindo poucas e boas do apresentador, em meio aos rumores de que teria dado trabalho à produção do quadro, já que teria se atrasado muitas vezes e não conseguiu se dedicar aos ensaios como deveria.

- Luísa Sonza, a gaúcha que mais trabalha no Brasil!, disse Faustão ao anunciar a participação da cantora no programa.

Em meio aos sorrisos de Luísa ao ouvir a declaração, Faustão a abordou:

- Por que você está com esse sorrido ainda? Por que acabou a Dança e você está livre disso?, questionou ele.

Luísa não mostrou incômodo com o questionamento e aproveitou para agradecer a oportunidade de ter participado do quadro, além de frisar que sempre tem vontade de chorar quando pisa no palco do Domingão.

Na mesma noite, Faustão demonstrou ter ficado irritado com a produção do programa, que acabou não criando suspense na hora de anunciar o vencedor da Dança. Assim que apareceu no quadro o terceiro colocado na disputa, o ator Jonathan Azevedo, o apresentador pediu calma para sua equipe, que não o atendeu. Logo em seguida, foi exibido no telão a contagem dos pontos do primeiro e segundo lugar, revelando de uma vez por todas que Kaysar havia vencido.

- Calma.... Oh meu deus do céu!, disparou o apresentador.

Enquanto os participantes comemoraram o resultado, Faustão ficou em silêncio apenas observando o momento.