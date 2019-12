Carreta do Papai Noel reuniu 10 mil pessoas em Santo André

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



23/12/2019 | 13:40



A Carreta do Papai Noel, parte da programação de Natal da Prefeitura de Santo André, realizou a última parada na manhã desta segunda-feira (23), em frente à reche Gonzaguinha, no Parque Erasmo Assunção. Pelo menos dez bairros e pontos comerciais receberam a carreta natalina, que desde o início do mês reuniu cerca de 10 mil munícipes.

O veículo, de 18 metros, levou atrações como artistas de teatro, animadores e músicos, que se apresentaram nos pontos fixos onde a carreta irá parar, como Jardim Ana Maria, Jardim Santo André e Vila Luzita, além da presença do próprio Bom Velhinho. Todas as fotos foram tiradas por um fotógrafo profissional e disponibilizadas para download gratuito no site www.artesobrerodas.net.

"O principal objetivo da carreta, além de celebrar o Natal, é justamente descentralizar a cultura e o entretenimento por meio das atrações. Com esse intuito, planejamos seguir com a carreta na Páscoa e em outras épocas também", destaca a responsável pelo veículo, Denise Rodrigues Vespoli.

Para a auxiliar administrativa, Rosana Franca, 55 anos, que levou sua neta, Laura, 1, para participar das atrações, a iniciativa superou suas expectativas e torce para o ano que vem, participem novamente. "Muito divertido e animado. As brincadeiras são válidas para todas as idades", avalia.

Já a estudante Julia Godoy, 10, já estava com o pedido pronto para solicitar ao Bom Velhinho. "Pedi um celular novo", finaliza.

A Carreta do Papai Noel é uma parceria com a CVC Corp, uma produção via Lei de Incentivo à Cultura.

Mais informações, amanhã (24) no caderno Setecidades.