Ao divulgar sua marca de roupas, Jade Picon, namorada de João Guilherme, é detonada na web

23/12/2019 | 13:10



Jade Picon, namorada de João Guilherme, e irmã de Leo Picon, divulgou a sua loja de roupas no último domingo, dia 22, mas logo despertou a ira de alguns de seus fãs, chegando a ser um dos assuntos mais comentados do Twitter. O motivo? O preço das peças. No Instagram, Jade até quis saber:

O que acharam da coleção?

E, nos comentários, os fãs não pouparam:

Cara, mas linda.

Muito caro.

Caro demais eu, heim.

Já no Twitter, as pessoas estavam comentando o seguinte:

Essa Jade Picon é surtada, mano, pega uma blusa estampa oi e cobra 300 reais. E tem maluco que paga.

Não fazia a mínima ideia de quem era Jade Picon, mas ao ver o frenesi em torno de roupas simples e algumas de gosto duvidoso, com valores tão absurdos, fui pesquisar. Não me surpreendi, mais uma influencer, que se utiliza de seu status para tirar mais grana de seus seguidores.

159,77 um vestido pra lá de horroroso da Jade Picon, com 159 reais eu compro vários shorts e ainda como um McDonald's brincando.

A Jade Picon lançou sua própria marca com roupas que você tranquilamente encontra na Renner, mas as dela tem etiqueta com o nome dela e custam 3 vezes mais. Sinceramente, vocês não fazem ideia como eu não suporto essa garota. Ela é a prova concreta que conciliação de classe não existe.

Na loja há peças como tops de ginástica por 99 reais, bodies por 149 reais e blusas com capuz por 229 reais, para citar alguns produtos.