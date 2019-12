Investidor estrangeiro retira R$ 55,4 mi da B3 no dia 18 e R$ 865,7 mi no dia 19

23/12/2019 | 12:48



Os investidores estrangeiros retiraram R$ 55,419 milhões da B3 no pregão da última quarta-feira, dia 18, levando o saldo negativo de dezembro a R$ 2,562 bilhões, resultado de R$ 133,425 bilhões em compras e R$ 135,987 bilhões em vendas. Naquele dia, a bolsa fechou em alta de 1,51%, a 114.314,65 pontos, com giro financeiro de R$ 79,6 bilhões, em dia de vencimento de opções sobre o índice.

A B3 divulga os dados sobre a participação do investidor estrangeiro com dois dias úteis de atraso. No entanto, até o começo da noite da sexta-feira, 20, o dado de quarta-feira não havia sido divulgado.

Na quinta-feira, dia 19, os estrangeiros retiraram R$ 865,720 milhões da B3.

Naquele dia, o Ibovespa fechou em alta de 0,71%, a 115.131,25 pontos, renovando a máxima histórica pelo terceiro dia consecutivo, com giro financeiro de R$ 22 bilhões.

Com a saída do dia 19, o saldo acumulado em dezembro segue negativo em R$ 3,428 bilhões, resultado de R$ 143,662 bilhões em compras e R$ 147,090 bilhões em vendas. No ano, o saldo está negativo em R$ 42,683 bilhões.