Sabrina Sato começa contagem regressiva para o Carnaval e diz como a chegada da filha mudou seu Natal: - Zoe uniu ainda mais todos nós

23/12/2019 | 12:10



O ano ainda não acabou, mas Sabrina Sato já começou a sua contagem regressiva para o Carnaval 2020! Em seu Instagram, ela publicou um vídeo em que aparece vestida a caráter e dançando muito. De quebra, escreveu o seguinte na legenda:

O meu carnaval é samba, axé, marchinhas, pop, sertanejo, pagode, funk e muito mais! Um carnaval repleto de cores e misturas onde só a alegria tem vez!

E apesar de já estar pensando no feriadão mais brasileiro, Sabrina também detalhou como será o seu Natal! A apresentadora conversou com a colunista Fábia Oliveira e deu detalhes de como são as tradições de sua família. Este será o seu segundo Natal com a filha, Zoe, fruto de seu relacionamento com Duda Nagle:

- A Zoe uniu ainda mais todos nós. Trouxe mais alegria. Sempre fiz questão de estar com meus irmãos, tios, sobrinhos, pais, amigos e a família do Duda com as tias também. Neste ano a Karina [irmã de Sabrina], meu cunhado e sobrinhos não estarão, o que é uma pena, mas graças à tecnologia a gente vai conseguir dar um jeitinho de estar próximo mesmo com a distância.

Em seguida, contou alguns dos pratos que sua família costuma fazer na data especial:

- Minha família sempre foi boa de garfo. E sempre mantivemos aquele velho e conhecido costume de cada um levar um prato. Minha tia Sumiê leva a maionese, minha mãe sempre faz o salpicão que eu amo, com frango defumado, maçã, salsão, passas, milho verde... Só de falar já me deu água na boca!

E o presente da Zoe, qual vai ser?

- A Zoe vai ganhar uma experiência linda de Natal com a família. Isso é felicidade pra Zoe. E acho que presentes dos avós (risos).