Após comentários maldosos na internet, Ed Sheeran revela que emagreceu 24 quilos

23/12/2019 | 12:10



Ed Sheeran, que chegou a pesar 100 quilos, informou em entrevista ao podcast Behind The Medal, segundo informações do The Sun, que resolveu perder peso após ler diversos comentários maldosos sobre ele nas redes sociais. Os xingamentos eram tantos que, em 2017, o cantor até mesmo decidiu sair de vez do Twitter.

Ele conta:

- Eu nunca tive inseguranças e as pessoas nunca apontavam essas inseguranças - seu cérebro começa a pensar nelas. Tudo vem das inseguranças de outras pessoas. Muitas pessoas têm coisas sobre as quais não são seguras, o que faz com que se sintam melhor em apontar as de outras pessoas. Porque metade das pessoas que disseram que eu estava gordo são provavelmente gordas.

Sua esposa, Cherry Seaborn, o apoiou no momento em que ele decidiu tentar emagrecer, então, ele passou a seguir uma dieta e começou a fazer exercícios físicos:

-

Meu problema era que eu ia ao bar, comia linguiças e purê, uma torta, talvez um pudim e depois um monte de cervejas. E então não fazia exercícios. Meus amigos costumavam me chamar de Teddy Dois Jantares. Na turnê, é muito fácil beber todos os dias, porque sempre tem alguém te visitando. Eu tive que fazer um grande esforço na turnê. Estou com 76 quilos agora. Eu comecei a correr. Comecei a pedalar também.

Ed ainda admitiu que, por se sentir inseguro com seu corpo, ele evitou aparecer em alguns de seus clipes, no começo da carreira:

- Eu não estive nos meus três ou quatro primeiros clipes. Eu era mais ou menos da mesma idade que os meninos da One Direction e do Justin Bieber e de todas essas pessoas com tanquinhos e pensava, tipo: Oh, eu deveria ser assim? Eles são miseráveis. Tome a p***a de uma cerveja. Aproveite.