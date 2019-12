Após casamento discreto, Hilary Duff exibe fotos do grande dia: Pelo resto da eternidade

23/12/2019 | 11:11



Hilary Duff é uma mulher casada! A atriz oficializou a união com seu companheiro de longa data, Matthew Koma, no último domingo, dia 22, em uma cerimônia discreta e para lá de privada no quintal da casa deles em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Após o evento, ela resolveu dividir com os seguidores algums momentos da celebração, como a que aparece vestida de noiva. No Instagram, ela publicou uma foto em que aparece de mãos dadas com o amado em frente a uma caminhonete com os dizeres Just Married.

Koma também compartilhou a imagem em sua conta no Instagram e deixou a mensagem: Pelo resto da eternidade, demonstrando todo seu amor pela estrela.

No Stories, o casal ainda apareceu agarradinho em uma selfie em frente ao espelho de um banheiro, enquanto exibiam as alianças.

Em vídeo para a Vogue, Hilary contou como feito o vestido de noiva, assinado pelo estilista Jenny Packham. O modelo é um longo clássico branco, com ombros estruturados e costas à mostra.