Jô Soares lamenta a morte de Bira e se emociona: Transmitia alegria

23/12/2019 | 11:10



Jô Soares lamentou a morte de seu amigo Bira, com quem conviveu por quase 30 anos no Programa do Jô. Em entrevista ao jornal O Globo, o apresentador falou sobre a morte do baixista, que morreu no domingo, dia 22, em decorrência de um AVC sofrido dois dias antes.

- Ele era uma resistência, mesmo já debilitado. Tinha uma imensa alegria e a transmitia com aquela gargalhada marcante dele, relembrou Jô.

Ele ainda confessou que não vinha tendo contato presencial com o músico, embora falassem por telefone esporadicamente.

- Era muito bem informado, lia demais, participava ativamente de todas as entrevistas. Quando fazíamos show fora do programa com o Sexteto era sempre o mais querido, mais tietado. Nessas horas não há muito mais a ser dito. Apenas que ele vai fazer muita falta, declarou.

Jô ainda frisou que a saúde de Bira não foi agravada pelo fim do programa, embora o baixisa tenha declarado algumas vezes que estava muito triste e demorava a se costumar com a ideia de não gravar mais a atração:

- Ficamos todos muito chateados, o que é normal depois de tanto tempo. Mas não acredito que isso tenha deixado ele entristecido a ponto de afetar sua saúde.