Após encontro casual, Mariah Carey mostra vídeo dos momentos com Anitta e se declara: Te amo

23/12/2019 | 11:10



Lembra que Anitta teve um encontro casual com Mariah Carey durante suas férias com a família - o que deixou a cantora muito emocionada? Pois agora quem falou sobre os momentos foi a própria Mariah, que postou um vídeo das duas juntas em seu Instagram e escreveu na legenda:

Única chance de se encontrar em Aspen. Te amo, Anitta.

No vídeo, Anitta aparece chocada e chorando ao conversar com Mariah, além de afirmar que é o melhor Natal da sua vida. Já a norte-americana diz: - Não entendo português, mas eu a amo.

Depois disso, Anitta repostou o vídeo e, claro, se derreteu por sua diva:

MY NUMBER 1 QUEEN. DIVA. Eu já falei um milhão de vezes sobre minha paixão e idolatria por ela. Nunca tive dinheiro pra ir atrás dela como a grande fã que sou. (Quando consegui dinheiro não tinha era tempo). Trouxe minha família pro meu lugar favorito. Passamos todas as noites cantando suas músicas. Eis que, de repente, o destino colocou a gente no mesmo lugar. O momento que eu ensaiei desde pequena pra acontecer. Cruzei com a razão pela qual eu quis ser artista e mudei a minha vida. Que sensação louca. Que presente de Natal. Não preciso de mais nada. All I wanted for Christmas was a moment like that. I LOVE YOU.

Legal, né?