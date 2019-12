Bunge vende ativos de margarina e maionese no Brasil para a Seara

23/12/2019 | 11:03



A Bunge fechou acordo para vender seus ativos de margarina e maionese no Brasil para a Seara Alimentos, informaram na sexta-feira, 20, a companhia norte-americana e a JBS, controladora da Seara. Segundo a JBS, os ativos foram vendidos por R$ 700 milhões.

A operação prevê, dentre outros, contrato de manufatura por encomenda, e de licença e uso de marcas, disse a JBS.

O negócio inclui três unidades produtivas, localizadas em Gaspar (SC), São Paulo (SP) e Suape (PE). Pelo acordo, a Seara vai adquirir diversas marcas, como Delícia, Primor e Gradina - esta última destinada ao segmento de food service.

"A transação fortalece a posição da Seara no mercado de margarinas no Brasil, otimizando a sua plataforma de distribuição e está em linha com a estratégia da companhia de expandir seu portfólio de produtos de maior valor agregado e com marca", disse o diretor de Relações com Investidores da JBS, Guilherme Perboyre Cavalcanti.

"Essa transação simplifica ainda mais nossas operações no Brasil em torno de nossos negócios principais, além de oferecer bom valor a um negócio sólido", disse o CEO da Bunge, Greg Heckman.

Outros produtos, como óleos embalados, gorduras e óleos especiais, vão continuar no portfólio da Bunge, disse a companhia.