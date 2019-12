Obituário - 23/12/2019

Ademir Medici

DGABC



23/12/2019 | 09:27



Odete Costa Rimazza

(Mauá, 25-4-1947 – 19-12-2019)

Na construção da memória contemporânea da cidade de Mauá, Odete teve um papel silencioso, mas muito importante. Ela deu suporte ao trabalho do marido, o advogado e ex-vereador João Sérgio Rimazza, mauaense como ela, e também ao trabalho da sogra, Carolina Leardini Rimazza, da Comissão Memória de Mauá.

Odete manteve uma coleção de objetos domésticos importante, motivo de reportagem no Diário.

Filha de Barnabé Costa e Maria Aparecida Costa, Odete parte aos 72 anos. Deixa o marido Rimazza, as filhas Priscila e Cintia, os genros Fernando e Roberto e os netos João Vitor e Miguel. Foi sepultada no Cemitério da Saudade, em Vila Vitória.

ODETE. Mauaense deu força à construção da memória da sua cidade

SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 17 de dezembro

Philomena Hereiras, 94. Natural de Botucatu (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 17, em Mauá. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Santo André, quinta-feira, dia 19 de dezembro

Júlia Costa Pinheiro, 93. Natural de Cedral (SP). Residia no Jardim Angela, em São Paulo (SP). Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Waldemir Paulo Silveira, 91. Natural de Rio Claro (SP). Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Clarice Apparecida de Maria, 89. Natural de Bariri (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Valdecy Ferreira da Silva, 87. Natural de Bom Conselho (PE). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Otavio Gonçalves, 85. Natural de Januária (MG). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Severino Trajano da Silva, 85. Natural do Recife (PE). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Estevam Rodrigues, 83. Natural de Portugal. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Encanador. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Adeildo da Silveira Lima, 82. Natural de Canhotinho (PE). Residia no Jardim São Francisco, em São Paulo (SP). Dia 19, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).

Lourdes Aparecida Becker, 81. Natural de Jaguariúna (SP). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Manoel Rômulo Cembranelli, 78. Natural de Pindamonhangaba (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 19. Jardim da Colina.

Francisco Ivam de Amorim, 76. Natural de Iguatu (CE). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Domingos Ferreira, 68. Natural de Poloni (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Lucia Zaffallon, 67. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 19. Crematório Vila Alpina.

Mara Lúcia da Rocha, 65. Natural de Santo André. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Jair Gonçalves Chaves, 46. Natural de Campo Mourão (PR). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Pintor. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tamires Silva dos Reis, 27. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Paulo (SP). Dia 19, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).



Santo André, sexta-feira, dia 20 de dezembro

Esblendora Bortoloni Borrelli, 100. Natural de São Joaquim (SP). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 20. Crematório Vila Alpina.

Maria Pedrosa Berti, 98. Natural de Tapiratiba (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Afonso Favero, 92. Natural de Guaxupé (MG). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Gerson Pequeno de Araujo, 92. Natural de Campina Grande (PB). Residia no bairro da Mooca, em São Paulo (SP). Servidor público. Dia 20, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Maria Anna Nagy, 92. Natural de Capivari (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 20. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Geraldo Piccoli, 82. Natural de Matão (SP). Residia no Jardim Adutora, em São Paulo (SP). Dia 20. Crematório Memorial de Santos (SP).

Odette de Abreu Martins, 82. Natural de Cafelândia (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 20, em Santo André. Crematório Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

Luis Pereira dos Santos, 77. Natural de Buíque (PE). Residia na Vila Tostoi, em São Paulo (SP). Dia 20, em Santo André. Cemitério São Pedro, em São Paulo (SP).

Elide Zambelli Rodrigues, 74. Natural de Santo André. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Euridice Alexandre Evangelista, 70. Natural de Nepomuceno (MG). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida de Oliveira, 62. Natural de Olímpia (SP). Residia no Jardim Silveira, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Cacilda de Melo, 59. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Santo André, sábado, dia 21 de dezembro

Felipi Lisbôa Panzarini, 28. Natural de Santo André. Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Vendedor. Dia 21. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



SÃO BERNARDO

Ana Iolanda Deganut Borghetti, 80. Natural de Santo André. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Felipe Gustavo Stanziani, 36. Natural de Santo André. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Engenheiro. Dia 20, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



SÃO CAETANO

Eugênio Miranda, 90. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Paula, em São Caetano. Dia 19. Crematório Memorial de Santos (SP).

Vilma da Silva Oliveira, 39. Natural deSanto André. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sylvio Henrique de Paula Costa, 14. Natural de Santa Rosa. Residia no bairro Nosso Teto. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

MAUÁ

Mauá, terça-feira, 17-12-2019

Francisca das Graças de Oliveira, 70. Natural de Itapecerica (MG). Residia n Jardim Elizabete, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Selma Pereira da Silva, 50. Natural de Mauá. Residia no Jardim Flórida, em Mauá. Dia 17. Vale dos Pinheirais.

Elaine Almeida Santos Nobre, 41. Natural de Campina Grande (PB). Residia no Jardim Adelina, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quarta-feira, 18-12-2019

Elza de Souza Leite, 82. Natural de São Joaquim da Barra (SP). Residia no Parque São Judas, em Mauá. Dia 18. Vale dos Pinheirais.

Josefa Alves Ferreira dos Santos, 69. Natural de Araci (BA). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Valdenir Siminato, 60. Natural de Catanduva (SP). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Maria Goretti Costa da Silva, 49. Natural de Campina Grande (PB). Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Regiane Aparecida de Freitas, 46. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Sebastião Dias da Silva, 46. Natural de Santo André. Residia na Vila Feital, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Simone Janaina Ribeiro Alves Santana, 31. Natural de Mauá. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Tadeu Alexandre de Souza, 30. Natural de Mauá. Residia no Jardim Bom Recanto, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 19 de dezembro

Dioclecio Rodrigues da Silva, 70. Natural de Gameleira (PE). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Oscar Tadeu Bueno, 66. Natural de Santo André. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 19, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Zilda Pires de Santana, 65. Natural de Ibati (PR). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

José Ribamar Alves da Silva, 62. Natural de Maranguape (CE). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Nilton César Ravanelli, 46. Natural de Santo André. Residia no Jardim Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 20 de dezembro

Maria de Lourdes Meireles Ferraz, 76. Natural de Andradina (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Pensionista. Dia 20. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Fredy Lawrence Puia Marmal, 54. Natural de São Paulo (SP). Residia no Recreio Bela Vista, em Suzano (SP). Dia 20, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Vila Curuçá, em Santo André.

RIBEIRÃO PIRES

Maria de Lourdes de Sousa, 72. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Ozeni Ana Pereira Fernandes, 48. Natural de Mauá. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 19, em Mauá. Cemitério São José.