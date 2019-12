Primeiro dia útil do verão começa com temperaturas amenas em São Paulo

23/12/2019 | 09:21



O primeiro dia útil do verão se iniciou com chuvas isoladas e temperaturas amenas na cidade de São Paulo. Nesta segunda-feira, 23, a capital paulista amanheceu com média de 20ºC e precipitação em alguns pontos das zonas leste e norte.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, o dia segue nublado, com chuvas de intensidade fraca a moderada.

À noite, as condições do tempo melhoram aos poucos, restando chuviscos isolados nas regiões mais próximas da Serra do Mar. A temperatura máxima não deve ultrapassar 22ºC nesta segunda.

Na terça-feira, 24, véspera do Natal, a previsão é de chuviscos isolados na madrugada e melhoria das condições meteorológicas no decorrer do dia, com o aparecimento do sol entre nuvens.

Mesmo assim, as temperaturas seguem amenas, com mínima de 18ºC na madrugada e máxima de 23ºC.

Verão

O verão se iniciou oficialmente na madrugada do domingo, 22, e vai até as 3h50 do dia 20 de março de 2020, no horário de Brasília.

A estação é caracterizada pela elevação da temperatura em todo País, em função da posição relativa do sol mais ao sul, tornando os dias mais longos que as noites e com mudanças rápidas nas condições de tempo, como chuvas fortes, queda de granizo, ventos com intensidade moderada a forte e descargas elétricas, principalmente nas Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para o Sudeste nos próximos três meses é de chuvas dentro da faixa normal ou acima em grande parte de Minas Gerais e no centro-norte do Espírito Santo. Nas demais áreas, a expectativa é de precipitação abaixo da média.

Já segundo o Climatempo, a estação não deve ter dias de calor extremo no Sudeste, como foi o verão passado.