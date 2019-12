Prefeitura abre licitação para construção de rodoviária

Daniel Tossato

Diário do Grande ABC



23/12/2019



A Prefeitura de Rio Grande da Serra abriu edital para contratação de empresa que vai construir uma rodoviária na cidade. A licitação foi para rua na sexta-feira e publicada no Diário Oficial. A instalação do equipamento foi anunciada no começo do mês pela vice-prefeita Marilza de Oliveira (PSD), que estava interinamente à frente da Prefeitura. Ela assinou termo de cessão de terreno que pertence à CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) para construção do terminal.

A estimativa do governo do prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania) é encerrar o processo licitatório no primeiro semestre de 2020. A rodoviária ficará na região central e deverá conter sete berços – ou pontos – de ônibus, sendo três para transportes intermunicipais da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e outros quatro para coletivos municipais. O terreno tem aproximadamente 20 mil metros quadrados.

Segundo o chefe do Executivo, o novo equipamento poderá atender cerca de 20 mil pessoas que utilizam transporte público. A demanda de nova rodoviária na cidade vem de longa data e, em março, Maranhão pediu adiantamento do Fumefi (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento), referente ao ano de 2020 – cerca de R$ 2 milhões – que serão destinados à construção do terminal ferroviário.

Além desse valor, o prefeito de Rio Grande afirmou que alguns deputados estaduais colaboraram enviando emendas para o município. “(O deputado estadual com domicílio eleitoral em São Caetano) Thiago Auricchio (PL) enviou emenda de R$ 400 mil, enquanto (o deputado) Estevam Galvão (DEM) enviou R$ 250 mil. Tivemos emenda de R$ 100 mil do deputado Coronel Telhada (Progressistas).”