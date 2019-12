Ceia natalina movimenta mercados na região

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



22/12/2019 | 19:29



Para economizar na hora da ceia natalina, os consumidores do Grande ABC recorrem à troca de marcas e até mesmo de produtos pontuais, mas não abrem mão das grandes estrelas da festa. Hoje e amanhã, são os últimos dias para as compras. Para os principais itens, como o panetone e o peru há pouca variação no preço. Já o pernil pode ter diferença de 18,2%. A dica do especialista é pesquisar.

A equipe do Diário percorreu três supermercados em Santo André na tarde de ontem. O preço do quilo do chester custava R$ 15,98 nos locais, assim como o peru. Porém, havia opção de outros tipos de aves com preços a partir de R$ 5,39, caso do frango congelado.

O panetone de frutas possui variações nos preços, sendo possível encontrar desde valores mais acessíveis, custando R$ 5,49, até por R$ 17,50.

Em compensação, o quilo do pernil podia variar em até 18,2% – de R$ 15,98 a R$ 18,90. O valor das frutas também oscila bastante. Neste caso, a dica dos especialistas é optar pelos itens nacionais (leia mais abaixo).

Pesquisa divulgada na última semana pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) mostra que os produtos que compõem a ceia de Natal tiveram alta de 3,19% nos últimos 12 meses, até a segunda semana de dezembro. Apesar de o peso ser menor do que a inflação do período (3,53%), o número foi impactado pelas carnes. Por conta do aumento das exportações para a China, o insumo está em alta.

Economista e coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balistiero afirmou que essa é a hora de buscar substitutos. “Ao invés das carnes suína ou bovina, o consumidor pode pesquisar o preço das aves ou dos peixes, que são opções que podem minimizar os custos. A gente precisa substituir o que está mais caro. Se fazemos isso em combustíveis, por que não fazer com a carne em um momento desse”, questionou ele, salientando que pesquisar é importante.

Para a dona de casa Aurora Moreno, 81 anos, moradora do bairro Camilópolis, em Santo André, a troca de marcas ou produtos nem sempre é vantajosa. “A gente sabe que se comprar o panetone mais barato, por exemplo, ele não vai ser igual ao que custa mais”, disse. “Como eu gosto muito do tender, não abro mão, mas pesquiso muito antes. Agora, o panetone, espero passar o Natal. No dia seguinte, ele já está bem mais baratinho.”

Já o militar aposentado Clóvis Sanchez, 60, morador do bairro Santa Maria em São Caetano, acredita que nesta época do ano os produtos alimentícios ficam mais caros. “A gente faz um jogo de cintura para trocar algumas marcas, mas sem perder a qualidade. A gente quer dar o melhor para a família no período”, disse.

A dona de casa Francisca Gimenez, 80, também moradora do bairro Camilópolis, afirmou que não abre mão de comer o bacalhau. “Economizo em outras coisas, mas o bacalhau sempre é caro. Não tem jeito. Quando chega o fim de ano, quero comer o prato, porque já é tradição na nossa ceia de Natal”, afirmou.

Fruta nacional é opção para gastar menos

Com o dólar em alta, alguns insumos da ceia podem ter impacto nos preços. Isso porque muitas das frutas tradicionais natalinas, como cereja, ameixa e pêssego, além dos cereais como castanhas e nozes, são, na sua maioria, importados. Nesta hora, optar por produtos nacionais pode ajudar na economia.

O sócio do Armazém São Sebastião, localizado no bairro Santa Paula, em São Caetano, Lucas Giampietro, destaca que o consumidor que optar pelas frutas nacionais pode chegar a economizar até R$ 15 no preço do quilo em relação àquele que vai preferir comprar as de outros países. “O pêssego nacional, a cereja, a nectarina e a romã estão todos mais baratos comparados com os importados”, disse.

As castanhas também são tradicionais nesta época do ano. Giampietro afirmou que as brasileiras, como a de Caju e do Pará e podem ser usadas nas ceias de fim de ano. “As pessoas optam mais pelos produtos nacionais, tanto as frutas como as castanhas.”

Em um dos mercados da região, enquanto 100 gramas de nozes custavam R$ 4,95, a castanha do Pará saia por R$ 2,95 (100 g).