Isis Valverde assume que ainda não tem planos para ter o segundo filho

22/12/2019 | 18:10



Isis Valverde que está com a agenda lotadíssima de trabalhos, parou um tempinho para dar uma entrevista para a Fábia Oliveira, do jornal O Dia, e contou sobre o livro que está lançando, as mudanças em sua rotina depois da vinda de Rael e também qual outra profissão teria se não fosse atriz.

Para quem ainda não sabe, a atriz lançou recentemente o livro de poesia, Camélias em Mim, e foi questionada se já pensa em escrever outra obra e se seria também apenas com poesias.

- Eu continuo escrevendo. Esse é um processo meu e importante para mim. Se virará outro livro, ainda não sei. Por enquanto, o que me move a escrever é o dia a dia.

Com a chegada de seu primeiro filho, Rael, Isis Valverde comentou algumas coisas que acabaram mudando com a chegada do pequeno em sua vida.

- Quando nasce um filho, nasce uma mãe e a transformação é tão intensa, que nasce também uma nova mulher. A maternidade acordou outras coisas em mim. Mas percebo que elas vieram somar à pessoa que eu sou. É engraçado porque ao mesmo tempo que me vejo diferente, sei que ainda mantenho muito de quem eu era.

Em outras entrevistas, a artista que é filha única já havia comentado que não gostaria de ter irmãos, e assume que por estar tão focada em trabalhos ainda não pensou em ter um segundo filho.

- Por enquanto, estou focada no trabalho novo. Ainda não pensei sobre ter um segundo filho. Além disso, o Rael acabou de completar um ano e é muito gostoso curtir essa fase junto dele. Acho que quando você cresce filha única é natural pedir irmãos, querer mais gente para brincar... eu não tive irmãos, mas tenho primos e primas que são como irmãos para mim e preencheram minha infância de brincadeiras, de parceria e somos unidos até hoje.

Isis Valverde chegou até a contar para a publicação que se não fosse atriz, trabalharia diretamente com os animais.

- Acho que se eu não fosse atriz, seria veterinária. Adoraria trabalhar com animais selvagens.

Que fofa, né?