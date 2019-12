Morre Bira, do Sexteto do Jô, aos 85 anos

Miriam Gimenes



23/12/2019 | 07:32



Não eram só as perguntas inteligentes de Jô Soares ou os convidados ilustres que faziam sucesso no Programa do Jô, na Rede Globo. A risada de Bira, o baixista integrante da banda Sexteto, também atraia o público e o fazia se divertir junto. Mas ontem ela se calou. Depois de dois dias internado no Hospital Sancta Maggiori, na Mooca, em razão de um AVC (Acidente Vascular Cerebral), o músico partiu, aos 85 anos.

O baiano Ubirajara Penacho dos Reis acompanhou Jô Soares durante 29 anos. Ao lado dos amigos Tomati (guitarra elétrica), Osmar Barutti (piano), Chiquinho Oliveira (trompete), Derico (saxofone) e Miltinho (bateria), fez a trilha sonora do programa não só na Globo, que terminou em 2016, como também no SBT.

Depois do anúncio de sua morte, na manhã de ontem, ele recebeu diversas homenagens de artistas. “ Triste. Muito triste com a morte do Bira. A risada solta do programa do Jô. Um ótimo amigo de todos amava a música e o Corinthians. Fica meus sentimentos a família. Fica em paz Bira”, lamentou o apresentador do Altas Horas, Serginho Groisman.

Jô Soares disse, em entrevista para O Globo, que Bira transmitia uma imensa alegria com a sua gargalhada. E lembrou da parceria de anos. “Era muito bem informado, lia demais, participava ativamente de todas as entrevistas. Quando fazíamos shows fora do programa com o Sexteto, era sempre o mais querido, mais tietado. Nessas horas não há muito mais a ser dito. Apenas que ele vai fazer muita falta.” Até o fechamento desta edição não foi divulgado local de velório e enterro.