Nanda Costa publica foto e se declara para a namorada: Sou dela, sem ela não sou!

22/12/2019 | 17:11



Nanda Costa aproveitou o dia de sol do último sábado, dia 21, para passear na praia com a sua namorada, Lan Lanh. E no melhor estilo romântico, as duas apareceram abraçadas em uma foto publicada pela a atriz e na legenda ela escreveu:

Porque eu estou com ela. Sou dela, sem ela não sou. Porque eu preciso dela. Só dela, com ela eu vou.

A legenda é uma reprodução de uma música conhecida na voz de Nando Reis, Sou Dela, e a namorada de Nanda Costa não demorou muito para comentar na publicação e continuou o clima de romantismo, declarando:

My love!

Que fofas, né? Lembrando que o relacionamento das duas só foi assumido publicamente em 2018 e no mesmo ano, Nanda participou de um desafio de 10 anos no Instagram que tinha a intenção de comparar uma imagem atual com uma antiga. Então a atriz colocou uma imagem da amada e outra de um armário, dando a entender que nos anos de 2000 ela ainda escondia a sua orientação sexual.