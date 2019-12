Tatá Werneck é a mulher brasileira mais curtida no Instagram, revela levantamento

22/12/2019 | 16:11



Parece que Tatá Werneck está realmente com tudo no Instagram. De acordo com um levantamento feito pela empresa de marketing de influência, Airfluencers, e divulgado pelo O Globo, a humorista está no Top 3 entre os mais curtidos da plataforma.

Segundo a empresa, foram 138 milhões de curtidas em 101 postagens nos últimos 90 dias. Claro que Clara Maria, primeira filha de Tatá com Rafael Vitti, tem um pouquinho de culpa nisso porque segundo a Airfluencers, a maternidade impulsiona as pessoas a interagirem ainda mais.

O primeiro brasileiro a ocupar o lugar mais alto do pódio foi a conta do blogueiro Hugo Gloss. Em seguida, o jogador do Paris Saint-Germain, Neymar Jr. foi o segundo com maior número de curtidas dos últimos três meses, com 140 milhões em 78 postagens. Como Tatá Werneck ficou com o terceiro lugar, a quarta posição por Anitta e fechando o Top 5, o comediante Whindersson Nunes.