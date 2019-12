Lady Gaga fala que não lembra qual foi a última vez que tomou banho e confunde fãs!

22/12/2019 | 16:11



Lady Gaga causou mais uma vez! A cantora fez um tweet que confundiu muitos seguidores e deixou os fãs exaltados. Ela disse que não se lembrava qual tinha sido a última vez que tinha tomado banho. Mas para quem acha que a diva pop está virando uma porquinha, a história na verdade é outra. A diva usou a hashtag LG6, que é o nome que o próximo álbum da artista receberá e isso foi o suficiente para deixar todos os fãs eufóricos.

Com o tweet, a voz de Judas quis dizer que estava trabalhando muito no novo álbum e por isso não estava tendo nem tempo de tomar banho. Um fã clube escreveu:

Você está brincando comigo de novo, Mother Monster, ou você quer ter um ataque do coração e nos matar?

Mas também teve gente que já está aguardando o LG6 por muito tempo e não aguenta mais esperar pelo nos singles da musa:

Garota, você está brincando com a gente o ano todo, eu não consigo lidar mais com as suas piadas e enigmas. Eu precios de datas, título, eu não sei..., escreveu uma internauta que foi acompanhada por outro:

Que p***a que isso significa? Só lance o novo álbum!

Eita, as pessoas estão realmente ansiosas pelo LG6! Se isso é totalmente verdade ou apenas uma brincadeira ninguém sabe, mas quanto a depilação a cantora já deixou bem claro que não vê a necessidade de passar por esse procedimento estético.