Mãe de Jorge Fernando está internada com infecção

22/12/2019 | 16:10



A mãe do ex- diretor Jorge Fernando, Hilda Rebello que está com os seus 95 anos de idade, foi internada com um quadro de infecção respiratória. Os administradores da conta das redes sociais de Jorge Fernando que divulgaram as informações.

Aos amigos e fãs, queremos pedir uma corrente de orações pra vózinha Hilda Rebello que está no CTI, do Hospital Pró-Cardíaco. Desde a partida do seu filho, Jorge Fernando, tem sido difícil se manter forte e agora, aos 95 anos [de idade], precisava reverter um quadro complicado de infecção respiratória. Vamos vibrar por ela que é tão iluminada, doce e amada! Obrigada a todos...

Lembrando que o filho de Hilda acabou morrendo em outubro por conta de um AVC. E claro, a foto e o pedido acabou chegando para vários famosos que comentaram na publicação, como: Drica Moraes, Paloma Bernardi, João Vitti, Murilo Rosa, Nivea Stelmann, Letícia Spiller, entre outros. Desejamos uma ótima recuperação para a mãe de Jorge Fernando.