Larissa Manoela acerta contrato com a Globo e será protagonista de novela das seis

22/12/2019 | 13:11



Recentemente Larissa Manoela se despediu do SBT. A atriz começou na emissora ainda pequena e agora deixa o canal de televisão de Silvio Santos. O contrato dela se encerrará oficialmente no dia 31 de dezembro de 2019, mas a musa teen já tem planos para o ano que vem. Segundo o jornal Extra, a artista irá para a Globo e já tem um papel em uma novela das seis para chamar de seu.

De acordo com a publicação, Larissa irá assinar o contrato com a nova emissora somente no dia 6 de janeiro, mas já foi até a sede da empresa para fazer uma reunião com o departamento artístico.

A atriz estava cotada para ser a protagonista da próxima temporada de Malhação, mas não pode aceitar o papel por conta da agenda, já que tem compromissos com a Netflix no mesmo período. Então, a ofereceram o papel principal feminino de Além da Ilusão, novela de seis de época que estreará no fim de setembro de 2020, e a namorada de Leo Cidade já está com a sinopse da trama para ler.