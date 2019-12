Claudia Leitte conta que sua primeira gravidez não foi planejada: - Tive muito medo

22/12/2019 | 11:11



Claudia Leitte marcou presença no Altas Horas do último sábado, dia 21, ao lado de outros convidados, como Reynaldo Gianecchini, Leo Santanna e Luciano Camargo. Em conversa com o apresentador Serginho Groisman, a cantora se emocionou ao falar sobre sua família - ela é casada com Márcio Pedreira e é mãe de Davi, Rafael e Bela. Primeiro, ela deu detalhes de sua primeira gravidez:

- Quando tive Davi, eu era muito novinha. Tinha acabado de sair em carreira solo e não planejei a gravidez. Tive muito medo. Sempre falo para Davi: Você me salvou, me ensinou a ser mãe. Nasci de novo quando tive meu filho. Me tornei uma cantora mais segura, uma mulher mais segura por conta da força que a maternidade me trouxe. E, hoje, estamos aqui sem maturidade nenhuma com três filhos, disse, brincando.

Depois, ainda disse que os seus pequenos sentem orgulho dela:

- Minha vida é uma loucura. Gosto dessa agitação, vivo uma vida doida, mas tenho a felicidade de encontrar pessoas que amo, faço o que amo, então sou muito grata. Vivo cercada de fãs. Sou muito felizarda por fazer o que faço. Meus filhos se sentem orgulhosos de mim. Pareço um átomo na velocidade da luz indo de um lado pro outro, sou eu.

Luciano Camargo, que também foi uma das atrações do programa, subiu ao palco para fazer um dueto emocionante ao lado do filho, Nathan. Ambos escolheram a canção Não Aprendi Dizer Adeus, de Leandro e Leonardo. Logo no começo do programa, o cantor, que faz dupla com Zezé di Camargo, falou sobre a emoção que estava sentindo:

- Essa música é muito importante pra mim e para o meu filho. Foi um grande sucesso de Leandro e Leonardo, meu filho é sobrinho deles. Quando eu e Zezé decidimos colocar essa música no show, eu só via uma imagem: eu cantando para o meu filho. Um dia a gente brincou no palco e a produção do Altas Horas viu e me chamou. Se eu passar, relevem, porque estou passando essa emoção há 20 dias.

Nathan ainda se declarou:

- Quando o meu pai ia trabalhar, eu acompanhava e acabei me apaixonando. Eu não tenho dimensão o que ele é para o Brasil, mas, para mim, ele é o melhor.

Muito amor, né?