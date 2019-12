Prefeitura de São Bernardo inaugura Parque das Bicicletas

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



22/12/2019 | 11:09



Na manhã deste domingo, a Prefeitura de São Bernardo realizou a abertura do Parque das Bicicletas Giacinto Tognato, localizado na Avenida Aldino Pinotti, no Centro. O espaço concentra, em área de 14 mil m², atrações como ciclovia, pista de caminhada, bicicletário, playground, academia ao ar livre, entre outras.

De acordo com o prefeito Orlando Morando (PSDB), que participou da cerimônia de inauguração, o local tem importância no fomento à prática de esportes. O parque também é interligado a "uma ciclovia entre a Aldino Pinotti e a Rua Kara, conectando ao Parque Linear na Avenida Kennedy e a praça Ibrahim na Barão de Mauá. Um circuito de quase cinco quilômetros que a gente entrega à população permitindo, desta forma, uma opção ainda maior de esporte e entretenimento nessa região central da cidade, que acabou de receber o novo Parque da Juventude", destacou.

O investimento foi de R$ 2 milhões, feito em parceria com a iniciativa privada. A zeladoria do novo equipamento será feita pelos moradores dos prédios no entorno, que também devem definir o horário de funcionamento.

O local, que antigamente abrigava a tecelagem Tognnato, era particular e foi doada à administração como parte do pagamento em dívidas. Atualmente, ele estava vazio.