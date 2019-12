Anitta se encontra sem querer com Mariah Carey e realiza sonho antigo: O melhor presente de Natal

22/12/2019 | 09:11



Anitta postou uma sequência de vídeos em seu Instagram Stories para relatar o momento emocionante que teve durante suas férias. A beldade está nos Estados Unidos curtindo a neve e explicou aos seus seguidores que teve um encontro surreal com Mariah Carey, sua artista preferida! Pois é, por meio da rede social, ela, visivelmente emocionada, começou explicando o seguinte:

- Meu olho tá assim não é à toa, eu já chorei baldes aqui hoje. É incrível como as coisas acontecem no tempo certo. E Deus é incrível e faz as coisas acontecerem. Eu acabo de ganhar o melhor presente de Natal do mundo inteiro, da minha vida e eu decreto o encerramento final desse ano como a confirmação da plenitude da felicidade, do nível de realização que um ser humano pode alcançar. Meu deus, eu sou muito grata por isso.

Em seguida, diz:

- Primeiro eu tô muito feliz porque eu to aqui num lugar lindo, paradisíaco, graças a Deus. Eu tive a oportunidade de chegar até aqui e de compartilhar isso com a minha família. A gente ta há dias se divertindo, sendo muito feliz (...). Por mim isso já bastaria, tenho nem coragem de pedir nada mais pra Deus, mas profissionalmente falando, eu sempre tive um sonho que pra mim era um sonho que ia fechar o cadeado. Não fechar de encerrar, mas pra falar: pronto, zerou. E hoje Deus me mandou um presente numa coincidência da vida muito louca, que aconteceu do nada e eu vou mostrar pra vocês, não preciso falar nada. Foi um dia muito emocionante pra mim, passou um filme na minha cabeça do meu passado inteiro até hoje.

Depois, ela mostrou o clique em que aparece ao lado de Mariah! Em outros vídeos vídeos ela explicou que, enquanto a Netflix estava entrevistando sua família, para a segunda parte de seu reality show no serviço de streaming, a cantora resolveu fazer compras de Natal. Em uma das lojas, ela acabou encontrando Mariah! Depois do momento, ela disse que ligou chorando para a família, que achou que ela tinha sofrido um acidente de ski!

Também no Stories, ela relembrou que, em 2010, havia tentado conhecer a cantora. No Twitter, ela havia escrito o seguinte:

Tensa, a Mariah vem pra Barretos e eu não consegui nada ainda pra chegar até lá. Vou chorar.

Demais, né?