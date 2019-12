Falcão recebe convidados para 5º Reis do Drible

da Redação



22/12/2019 | 07:00



O Ginásio Poliesportivo de São Bernardo será palco, às 10h de hoje, da 5ª edição do Reis do Drible, evento de futsal que reúne o maior jogador da história da modalidade, Falcão, o atleta francês considerado rei do freestyle, Séan Garnier, e ainda terá as presenças de duas recentes revelações do futebol brasileiro: os atacantes Antony, do São Paulo, e Michael, do Goiás – que vem sendo disputado por diversos clubes do futebol nacional, incluindo Santos, Corinthians e Palmeiras.

“O Reis do Drible é o evento que eu mais gosto e mais me identifico, porque o drible vale mais do que o gol, que são duas coisas que gosto muito de fazer. Essa será minha quinta participação e dessa vez o capitão do time adversário é um mito do futebol freestyle, o Séan Garnier. Nossos duelos são sempre incríveis”, declarou Falcão, que foi campeão do desafio contra o time desafiante nas outras quatro edições. O ex-jogador terá Michael, a dupla do freestyle Diego Oliveira e Adonias Fonseca, além de Tiago, goleiro de futsal do Corinthians. Do outro lado estarão Garnier, Antony, o argentino do freestyle Charly Iacono, o atleta do Jaraguá, 86, e o ex-goleiro bicampeão mundial pela Seleção Brasileira, Franklin.

A partida é disputada entre quatro jogadores para cada lado em quadra especificamente montada para o duelo. São dois tempos de 10 minutos cada. O Reis do Drible une características do futsal, futebol e freestyle, sendo grande evento ao público.

Os portões para a torcida serão abertos às 8h. Os valores dos ingressos são R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), e podem ser adquiridos no site.blueticket.com.br/evento/27642.

São aceitos pagamentos via cartões de débito e crédito ou dinheiro.<TL>DB