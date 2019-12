Estrela de Firmino brilha e Liverpool leva título do Mundial

Dérek Bittencourt



22/12/2019 | 07:00



O tão sonhado bicampeonato do Mundial de Clubes do Flamengo vai ficar para uma próxima oportunidade. Os brasileiros encararam de igual para igual o Liverpool, time que haviam derrotado em 1981, no Japão, mas um gol de Roberto Firmino no primeiro tempo da prorrogação do duelo de ontem, no Catar, acabou dando aos ingleses o título mais cobiçado do futebol. Foi a quarta tentativa dos Reds levantarem a taça do Mundial. Nas três anteriores, ficou com o vice: além de 1981, perdeu para Independiente-ARG, em 1984, e São Paulo, em 2005.

Agora os flamenguistas saem de férias e a expectativa paira sobre as permanências de diversas peças do elenco, bem como o próprio técnico Jorge Jesus. O atacante são-bernardense Gabriel, que está emprestado pela Inter de Milão, da Itália, é o principal alvo da diretoria para que siga vestindo a camisa rubro-negra.

O início de partida mostrou que o Liverpool estava levando à sério o Mundial. Tanto que, logo no primeiro minuto, Roberto Firmino recebeu nas costas de Rodrigo Caio e, frente a frente com Diego Alves, chutou por cima. Quase na sequência, os ingleses finalizaram outras três vezes, até que o Flamengo conseguiu encaixar a marcação e igualar as ações do confronto.

Os brasileiros apostavam na velocidade de Bruno Henrique, que só teve uma chance na primeira etapa. Gabriel até tentou trocar de lado em busca de espaço, sem sucesso. O time carioca tentava se sobressair na intensidade.

No segundo tempo, novamente o Liverpool partiu com tudo ao ataque e Firmino mais uma vez desperdiçou oportunidade: após chapéu em Rodrigo Caio, mas perdeu. A resposta flamenguista veio dos pés de Gabriel; Alisson defendeu.

O empate seguiu até o apito final, levando o duelo à prorrogação. E logo aos oito minutos da primeira etapa, Firmino tirou de Rodrigo Caio e Diego Alves para definir o duelo.

Artilheiro da equipe inglesa exalta desempenho dos flamenguistas

As três melhores chances de gol de Liverpool x Flamengo foram dele. E na terceira, no primeiro tempo da prorrogação, Roberto Firmino marcou o gol do título inglês. Após o apito final, o atacante brasileiro celebrou o feito inédito para seu clube.

“Sensação incrível. Ganhar mais um título, e é o Mundial também. Fruto do que fizemos na Champions, estávamos aqui (Catar) para ganhar, queríamos ganhar muito. Não foi fácil jogar contra o Flamengo, equipe madura, vem fazendo boa temporada. Não foi fácil, estou muito feliz pela vitória”, disse Firmino, que seguiu nos elogios ao rival. “Faz um bom trabalho com o treinador Jorge Jesus, tem jogadores maduros. Jogou de igual para igual com a gente. Foi um jogo difícil, se portaram bem. Mas queríamos ganhar, mostramos mais uma vez que nossa equipe vem amadurecendo e fico muito feliz pela vitória.”

O técnico alemão Jürgen Klopp ainda fez questão de elogiar a torcida rubo-negra presente ao Catar. “Os torcedores do Flamengo fizeram uma grande festa durante toda a semana. Infelizmente, não puderam celebrar o título, mas devem estar orgulhosos do que fizeram e do que seu time fez”, salientou.

BRONZE

O Monterrey, do México, ficou com a terceira colocação do Mundial. Ontem, mais cedo, no mesmo palco da final, a equipe norte-americana venceu o Al Hilal, da Arábia Saudita, nos pênaltis, por 4 a 3, após empate por 2 a 2 no tempo normal.

Bruno Henrique fatura a Bola de Prata e elogia grupo

O atacante Bruno Henrique foi eleito o segundo melhor jogador do Mundial, faturando a Bola de Prata (o egípcio Salah, do Liverpool, ficou com a de Ouro). Ontem, foi o mais perigoso flamenguista frente aos ingleses, mas não o suficiente para garantir aos brasileiros o bicampeonato.<EM>

“Acho que a dificuldade foi que eles são muito bons defensivamente. Sempre que a gente ia concluir, chegava um deles e cortava o ataque. A gente jogou de igual para igual com o Liverpool, então parabéns para nós. Demos o nosso melhor. Jogamos com uma equipe muito qualificada. Tivemos de correr muito, é um time muito compacto, muito tático. Em um lance muito rápido, fizeram um gol”, destacou Bruno Henrique. “Parabenizar o grupo, o Flamengo, a torcida. Muitos acharam que o Liverpool ia ganhar fácil. Futebol é 11 contra 11, mostramos em campo”, completou o atleta.

O clube brasileiro vai embolsar R$ 16,8 milhões pelo vice-campeonato. Assim, somando títulos do Carioca, Brasileiro e Libertadores, o Rubro-Negro garantiu quase R$ 150 milhões em 2019.