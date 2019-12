Uma radiografia da Mauá de 1973

Ademir Medici



22/12/2019 | 07:00



A Memória de hoje é feita com a colaboração da pesquisadora Maria Claudia Ferreira, coordenadora do Grupo Facebook Fotos Antigas de Santo André

“A economia municipal (de Mauá), que há poucos anos quase se restringia a movimento das indústrias de cerâmica, atualmente se transformou e tomou vulto considerável com a entrada em funcionamento, em junho de 1972, da Petroquímica União S. A.”

Cf. IBGE, Coleção de Monografias, edição que contempla

o Município de Mauá.

A aniversariante Mauá, 65 anos de autonomia político-administrativa, transformava-se, na década de 1970, com a lenta formação de um polo petroquímico. Havia a Refinaria de Capuava, de 1954, que ganhava a vizinha Petroquímica, na divisa com Santo André.

Naquele tempo, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) idealizava a Coleção de Monografias. A monografia de Mauá recebeu o número 558 e um raro exemplar foi descoberto pela pesquisadora Claudia Ferreira, que o repassa à Memória.

É uma monografia ilustrada, que fala em aspectos históricos, geográficos, econômicos, culturais, urbanísticos. São muitos dados, em cada campo.

Área: 78 km²

Município instalado em 1955, Comarca criada em 1964 (terceira entrância). Militavam no foro local seis advogados.

101.726 habitantes (Censo Demográfico de 1970)

15 vereadores

93 fábricas

770 ruas

Três hospitais

Diário há 30 anos

Sexta-feira, 22 de dezembro de 1989 – ano 32, edição 7256

Manchete – Collor quer desmoralizar as elites

Em entrevista exclusiva ao repórter do Diário Marco Rosa, na madrugada de ontem, em Brasília, o presidente eleito prometeu que vai desmoralizar “a atual elite governante do País”. <TB>Collor afirmou que esta elite se alternou no poder nos últimos 30 anos e agora foi derrotada com sua eleição. U. Dettmar assina as fotos do presidente eleito, especialmente para o Diário.

São Bernardo – Prefeitura anuncia que vai comprar 20 ônibus para a recém-constituída ETC (Empresa de Transporte Coletivo).

São Caetano – Uma indústria antienchente. Serralheria Irmãos Gomes fabrica comportas de ferro para casas comerciais e residenciais.

Polícia – Afogamento mata dois amigos em braço da Billings, em Ribeirão Pires.

Em 22 de dezembro de...

1914 – A I Guerra. Da manchete do Estadão: os russos impedem a travessia do Rio Bzura, na Polônia, por 200 mil alemães, que tentam atingir Varsóvia.

1919 – Em construção a nova igreja de Santo André, a atual Catedral do Carmo – mesmo com a falta de mão de obra.

n A festa em louvor a Nossa Senhora da Boa Viagem, oráculo do município de São Bernardo, é transferida para janeiro de 1920.

1929 – Realizada prova de ciclismo entre a Mooca e Rio Grande, pela Estrada do Mar, ida e volta. Classifica-se em primeiro lugar Arthur Ferreira. Tempo: 1h58.

Nota – Rio Grande é o atual centro urbano do Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo, e Estrada do Mar era o nome genérico da Estrada do Vergueiro, incluindo trechos como a Rua Marechal Deodoro.

1939 – Inaugurado o serviço portal aéreo entre a Itália e o Brasil, segundo a United Press.

n A II Guerra. Do noticiário do Estadão: noticia-se a demissão do comandante da esquadra alemã.

1944 – O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André inaugura sua nova sede.

1959 – Despejo tira a Rádio Clube de Santo André do prédio da Sociedade Italiana (Sociedade Beneficente e Recreativa), na Praça Embaixador Pedro de Toledo, o Largo da Estátua.

A emissora, propriedade do prefeito eleito, Oswaldo Gimenez, passa a funcionar nos apartamentos do quarto andar do prédio do IAPI, à Rua Primeiro de Maio.

O prédio, construído há mais de dez anos para servir os contribuintes da Previdência Social, manteve-se sempre fechado.

Critica-se o fato de que a Rádio Clube, em menos de um mês, tenha conseguido ocupar setores do prédio público.

