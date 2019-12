Associação doa 180 cestas básicas para comunidade carente da cidade

da Redação



22/12/2019 | 07:00



No último fim de semana antes do Natal, a Associação Comunitária e Cultural Jardim Arco-Íris e Região, em Diadema, distribuiu, ontem, pelo menos 188 cestas básicas para famílias de comunidades carentes próximas do local. A ação já acontece há cinco anos e conta com o apoio da empresa Diadema Embalagens.

Durante a última semana, o representante da Associação, Marcelo José, 46 anos, iniciou a distribuição das senhas. “Um pouco que conseguimos oferecer para essas pessoas já vale a pena”, destaca Marcelo.

As entregas iniciaram às 9h, porém, a dona de casa Digina Vicente, 67, chegou às 7h30 para garantir seu lugar na fila. “Queria ter a certeza de que eu ia conseguir. Fará muita diferença no meu Natal”, conta.

A também dona de casa Marinalva Pereira, 53, chegou logo depois, às 7h50, e comenta que “passa dificuldades financeiras em casa” e agradece pelos itens. “Este ano teremos um Natal diferente. Estou grata”, comenta. <TL>