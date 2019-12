Verão começa hoje prometendo mais chuvas e menos calor

Aline Melo



22/12/2019 | 07:00



O verão começou na madrugada de hoje em todo o País e a previsão dos meteorologistas é a de que a estação deste ano seja mais chuvosa do que no ano passado. A média de temperatura deve ficar abaixo de 30°C. Oficialmente, a estação começou a 1h19, pelo horário de Brasília, e terminará no início da madrugada do dia 20 de março de 2020, a 0h50.

Segundo os especialistas do Climatempo, o verão passado ficou devendo muita chuva para a Região Sudeste e, por isso, cidades como Belo Horizonte vão terminar 2019 com cerca de 40% menos chuva do que era esperado.

O verão 2020 promete trazer a chuva volumosa de volta para o Sudeste e não deve ter muitos dias de calor extremo, como foi o passado.

Os especialistas apontam, também, que o período 2019/2020 não terá El Niño e nem La Niña, fenômenos oceânicos-atmosféricos que ocorrem nas porções central e Leste do Oceano Pacífico Equatorial e que alteram os padrões de chuva e a temperatura do Brasil e de outros países da América do Sul. Tecnicamente o verão se dará com uma situação de neutralidade no Pacífico Equatorial.

CUIDADOS

A elevação das temperaturas – mesmo que elas fiquem abaixo do esperado – deve motivar as pessoas a tomarem cuidado com as enfermidades típicas do verão, como as micoses e doenças de pele, alertou o dermatologista do Hospital das Clínicas e integrante da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) Caio Lamunier.

O médico explicou que a maior exposição ao sol e o contato com águas de mar, rios e piscinas, podem favorecer o aparecimento dessas doenças. “É bom evitar locais sabidamente contaminados e não compartilhar itens como toalha de banho e chinelos de dedos”, citou.

A exposição ao sol deve ser evitada entre 10h e 16h e o uso de proteção solar, seja com filtros em cremes, roupas, chapéus ou óculos, é essencial. “Tomar sol em excesso pode ter várias consequências, como insolação e queda na imunidade, ocasionando aparecimento de herpes labial, por exemplo”, completou Lamunier.

O especialista recomendou ainda que a ingestão de bebida alcoólica seja feita com moderação e que as pessoas se hidratem constantemente com água ou outros refrescos sem álcool, evitando refrigerantes. A hidratação da pele com cremes e loções também é recomendada.