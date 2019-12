Passagens de trem, ônibus e do Metrô sobem dia 1º de janeiro

da Redação



21/12/2019 | 17:42



A Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado anunciaram o aumento das tarifas das passagens de trens, ônibus e do Metrô para R$ 4,40 a partir de 1º de janeiro. Em nota, eles ressaltaram que o valor fica abaixo da inflação, com acréscimo de 2,33% em relação ao atual. Tal ação também impacta na região, que é abastecida pela Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

“Se as tarifas seguissem a recomposição inflacionária, o valor sairia dos atuais R$ 4,30 para R$ 4,47”, ressaltou o comunicado. “As novas tarifas foram encaminhadas para os presidentes da Câmara Municipal e para a Assembleia Legislativa e mantêm as atuais gratuidades existentes.”

Ainda de acordo com o texto, diariamente 8,3 milhões de passageiros são transportados nas 13 linhas do Metrô e da CPTM, e 8,8 milhões nos ônibus da Capital. O último reajuste foi em janeiro, quando subiu de R$ 4 para R$ 4,30.