21/12/2019 | 17:11



Bruna Marquezine deu um pequeno susto em seus fãs e seguidores na última sexta-feira, dia 20. Mas foi um susto bom porque a atriz apareceu em suas redes sociais ostentando um cabelo um pouco maior do que ela já havia aparecido antes.

Tudo porque, Marquezine participou junto com alguns amigos e sua irmã, Luana, de 17 anos de idade, de uma festa à fantasia no Rio de Janeiro. A atriz então utilizou de um aplique para deixar o cabelo maior e para ficar parecida com a cantora pop, Ariana Grande.

Para deixar o look mais completo e parecido com a cantora, Bruna ainda colocou um moletom liso na cor rosa bebê bem grandão acompanhando de um par de botas cano altíssimo.