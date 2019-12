Nego do Borel rescinde contrato com gravadora: -Arrastaram até onde conseguiram

21/12/2019 | 16:11



Nego do Borel entrou na gravadora Sony Music no segundo semestre de 2015, mas após pouco mais de quatro anos o funkeiro vê a parceria chegar ao fim. Em nota enviada à imprensa, a assessoria do artista confirmou a rescisão do contrato e afirmou que a decisão foi tomada por um acordo entre as duas partes. Porém, de acordo com informações divulgadas pelo jornal Extra, a história não é bem assim e na verdade o músico foi demitido pelo próprio presidente da empresa, Paulo Junqueiro, em uma reunião a portas fechadas e na qual os ânimos se exaltaram.

Segundo fontes ouvidas pela publicação, os motivos da demissão seriam porque Nego é uma pessoa difícil de se trabalhar e não aceita sugestões do que ele deveria fazer. Além disso, o cantor também não vinha aprestando resultados tão satisfatórios e quando fazia isso eram sempre com parceiras e nunca com músicas solo. Uma pessoa teria dito:

Era uma questão de tempo. Arrastaram até onde conseguiram, mas ele é muito complicado. Não quer fazer nada do que é proposto e assim fica bem difícil.

Por outro lado, o cantor também não estaria contente com as limitações do contrato e da relação com a gravadora. O jornal ouviu um amigo do funkeiro que disse:

Ele reclamava de não ter autonomia para decidir repertório e queria trabalhar com novas pessoas. Agora, ele está empresariando também.

Já na nota enviada pela assessoria, Nego deu sua própria declaração sobre a rescisão do contrato e também foi divulgado que ele pretende focar em novos projetos:

Tenho plena consciência sobre tudo o que representei para a gravadora, e principalmente sobre o tamanho dela no Brasil e no mundo. Estou muito feliz e grato a tudo o que vivemos juntos, mas é hora de viver novos sonhos e investir em novos projetos. Conto com vocês nesta nova jornada.