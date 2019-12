J. K. Rowling, autora de Harry Potter, é criticada após comentários considerados transfóbicos!

21/12/2019 | 16:10



J.K. Rowling se envolveu em mais uma polêmica! A autora de Harry Potter está sendo criticada nas redes sociais após fazer um comentário considerado transfóbico. Ela apoiou a pesquisadora Maya Forstater que, segundo a CNN, foi demitida após dizer que pessoas trans não podem trocar o sexo biológico delas e que existem apenas dois sexos, argumentos que vão contra o que o movimento LGBTQ+ defende. No Twitter, a escritora escreveu:

Vista-se como quiser. Chame-se da maneira que gostar. Durma com consentimento com qualquer adulto que te quiser. Viva a melhor vida com paz e segurança. Mas forças mulheres a serem demitidas por afirmarem que sexo é real?

A fala dela causou muito polêmica e teve grande repercussão. Diversos fãs e personalidades responderam o comentário da autora, entre elas a modelo e atriz, Indya Moore, que é trans e replicou o que J.K. disse:

Maya não disse que sexo era real. Ela disse que mulheres trans são homens e você está reafirmando ela. A existência de sexo não significa que mulheres trans não são mulheres e e homens trans não são homens. A determinação de sexo não é binária e pode ser determinada de muitos jeitos diferentes usando ciência! Mas novamente, se você necessita de ciência para respeitar e acreditar em homens e mulheres trans, você nunca respeitará pessoas trans. Nossas identidades não são opcionais e nos debater nos causa um prejuízo irreparável, escreveu a estrela da série Pose.

Além da atriz, muitas outras pessoas criticaram o posicionamento da autora, como uma internauta que disse:

Eu cresci como uma criança trans lendo os seus livros como um escape. Eu constantemente pegava os nomes dos personagens para mim, antes de eu me sentir confortável com quem eu era. Essa decisão, de apoiar pessoas que me odeiam e que querem me prejudicar. Ela me leva às lágrimas... Por que?

Já um seguidor da autora foi um pouco mais direto:

Nunca pensei que eu diria isso, mas aqui vamos nós... F**a-se, J.K.