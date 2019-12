Thiago Lacerda vai parar na delegacia após ser encontrado com maconha!

21/12/2019 | 15:10



Thiago Lacerda foi encaminhado à delegacia na última sexta-feira, dia 20. De acordo com o colunista Leo Dias, o ator foi detido em um blitz na zona sul do Rio de Janeiro, quando os policiais sentiram o cheiro do entorpecente e pararam o veículo. O astro foi encontrado com uma pequena quantidade da droga e foi levado à 14ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro para fazer exames, e foi liberado em seguida.

A assessoria de imprensa de Thiago enviou uma nota para o jornalista falando sobre a situação. Nos exames toxicológicos nada foi constatado e por isso ocorreu a liberação do astro. O comunicado dizia:

Thiago Lacerda foi retido ontem pela polícia do Rio com suspeita de estar consumindo maconha. O ator foi levado para fazer perícia e nada foi constatado, assim sendo, foi liberado pelo delegado no mesmo dia

.

Segundo informações do jornal Extra, o ator foi parado por estar portando uma pequena quantidade de maconha e por isso foi detido. A droga foi considerada como de uso pessoal e o caso segue para o Juizado Especial Criminal.