Marília Mendonça posta foto do filho, aponta semelhança com o pai e brinca: Não impliquem com as manias do seu boy

21/12/2019 | 14:10



O nascimento de Leo, primeiro filho de Marília Mendonça, encantou os fãs da cantora! O pequeno veio ao mundo no dia 16 de dezembro de 2019 e com poucos dias de vida já derreteu o coração de muita gente com as fotos que a mamãe compartilhou nas redes sociais.

A cantora postou esta foto do bebê dormindo e ressaltou uma semelhança dele com o pai, Murilo Huff. A dona da sofrência disse:

- Qualquer semelhança com a testa do meu pai gravando vídeo é mera coincidência. P.S: não impliquem com as manias do seu boy, se referindo ao jeito que o amado levanta a sobrancelha ao olhar para a câmera.

A cantora também compartilhou no Twitter< uma foto do filho dormindo e brincou que a roupa grande dela era para durar bastante e não perder logo. Gente como a gente!