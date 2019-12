Liam Payne responde qual membro do One Direction é o mais bem dotado e fala como foi se reencontrar com Harry Styles após anos

21/12/2019 | 13:11



Só babados! Liam Payne participou do Watch What Happens Next Live with Andy Cohen e falou sobre algumas polêmicas que o circulam. O músico ficou conhecido por fazer parte do One Direction e hoje em dia segue carreira solo, é pai de um menino de dois anos de idade e arranca suspiros das fãs ao estrelar campanhas de cuecas em fotos bem sensuais. Aliás, o cantor não tem problemas em falar sobre assuntos mais quentes! No programa televisivo ele foi perguntado pelo apresentador qual era o membro da boyband que era mais bem dotado e ele respondeu sem exitar:

- Eu vou ter que dizer eu mesmo!

Eita! Logo após essa pergunta, Liam foi questionado sobre como havia sido reencontrar Harry Styles, após anos do fim da banda e sem eles manterem contato. Os dois astros estavam juntos em um evento e o pai de Bear contou alguns detalhes sobre como foi estar com o intérprete de Adore You:

- Nós falamos sobre uma série de coisas. Nós não nos víamos há três anos, eu não vi ele nenhuma vez e nem nos falamos ou algo assim, então foi bom ver que ele é o mesmo garoto que eu deixei. Nós falamos sobre as crianças, felicidade e todo o tipo de coisa.

Se Liam não teve problema em responder essas perguntas, teve um assunto que ele preferiu deixar de fora. Um tempo atrás, haviam rumores de que o cantor estava vivendo um romance com a modelo Naomi Campbell, já que eles eram vistos em público e trocavam declarações nas redes sociais. Porém, ao ser questionado por Cohen sobre esse assunto, o astro preferiu pular a pergunta e ir para a próxima. Nesse momento, Lea Michele que também estava no programa gritou:

- Ele acabou de admitir!