Giselle Itié posa nua para celebrar 30 semanas de gestação: Sou uma fêmea selvagem

21/12/2019 | 13:10



Giselle Itié espera o seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Guilherme Winter, e está curtindo cada momento especial da gestação, inclusive fazendo workshop sobre a arte do parto. Agora, por meio do Instagram, a atriz publicou o clique de um ensaio fotográfico, em que aparece nua, cobrindo com as mãos partes estratégicas de seu corpo.

Na legenda, primeiro postou um texto, que diz o seguinte:

De tu sinto tudo. Alas abertas arrepio na língua vontade de dançar e correr com você e talvez um pouco sem você. De tu sinto brisa e brasa sinto nados e socos (na costela). Amor, sinto amor e medo. De tu sinto resistência, resiliência e muita malemolência. Sinto amor, o nobre o real. Sinto luta e respiro. Respiro-medito-reflito-sinto o quanto tu e eu somos um. E nada-ninguém existe além de tu e eu. De tu sinto amor e tudo isso que a realidade abre para ser uma mãe.

Depois, celebrou:

30 semanas de muita luz-realidade-montanha russa e certeza que eu sou uma fêmea selvagem pronta pra lamber e defender minha cria.