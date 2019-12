21/12/2019 | 12:11



O ano de 2019 foi complicado para os casais. Muitas celebridades viram seus relacionamentos irem para as ruínas - até mesmo alguns casamentos de anos.

Demi Lovato começou a namorar com o modelo Austin Wilson há pouco tempo, mas antes mesmo do Ano Novo o relacionamento terminou.

Os dois já apagaram as fotos que tinham um com o outro nas redes sociais e, segundo a People, uma fonte contou como a cantora está no momento:

- Demi está concentrada nela e no trabalho dela agora, ao mesmo tempo em que está focando na relação com Deus. Ela está animada para o que o próximo capítulo em 2020 irá trazer.