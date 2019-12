Izabella Camargo recebe apenas metade da indenização da TV Globo

21/12/2019 | 11:11



Recentemente foi noticiado que Izabella Camargo receberia uma indenização de um milhão de reais da TV Globo após sair de forma definitiva da emissora. Porém, parece que esse dinheiro será encurtado pela metade, já que a jornalista teria quebrado uma cláusula do acordo, que seria não criticar mais a Globo e não associá-la à causa de sua Síndrome do Burnout.

Só que no dia 9 de novembro, ela marcou presença no programa Pânico, da Jovem Pan, e falou sobre o assunto sem esconder detalhes e ainda criticando duramente a emissora. Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, a indenização milionária deveria ser depositada na última sexta-feira, dia 20, mas advogados agora alegam que Izabella descumpriu o acordo e, por isso, foi autorizado o depósito de apenas 500 mil reais:

As declarações possuem nítido tom difamatório e depreciativo, diz a defesa da Globo em petição enviada à 24ª Vara do Trabalho.

Sob a alegação de quebra de contrato, a emissora pediu e foi autorizada pela juíza Raquel Marcos de Simões a depositar apenas metade do valor acordado em uma conta judicial. A juíza ainda concedeu cinco dias para que a jornalista apresente explicações sobre sua entrevista ao Pânico.

