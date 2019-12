Advogado especula por que Gugu Liberato deixou viúva de fora de testamento

21/12/2019 | 11:10



Após a morte de Gugu Liberato, no fim de novembro, foi revelado que ele havia feito um testamento em 2011 em que contempla com quase a totalidade seus bens móveis, imóveis, materiais e imateriais os três filhos, João Augusto, Marina e Sofia. Porém, quem ficou de fora foi Rose Miriam di Matteo, a companheira do apresentador, que não foi casada com ele oficialmente, e ganhou o apoio de Antonia Fontenelle.

Agora mais um capítulo foi acrescentado nessa história. Segundo informações da revista Veja, Rose registrou um boletim de ocorrência contra o advogado Carlos Eduardo Farnesi Regina, que representou Gugu por mais de 20 anos, e foi o responsável por ler o testamento para a família. Ela alega constrangimento e assédio moral por parte do representante da família Liberato, afirmando ter sido abordada pelo advogado ainda no funeral ? eles não se conheciam ? quando estava emocionalmente abalada e sob efeito de calmantes.

Em um ponto do B.O. há o seguinte trecho:

No escritório, foi atendida pelo advogado Regina, quando iniciaram a leitura do testamento. Segundo Rose, ela teria sido induzida a assinar diversos documentos, mesmo sem entender o conteúdo por estar abalada pela tragédia. Aconselhada por parentes, Rose procurou o advogado Nelson Wilians. Feito isso, retornou com os filhos para os EUA. Ainda segundo Rose, foi quando foi procurada Homero Salles, amigo da família de Gugu e também residente nos Estados Unidos, dizendo que ela deveria revogar os poderes dados ao advogado Nelson Wilians e receber a visita do advogado Carlos Regina.

E continua:

Rose diz que o discurso de Regina em Orlando ocorreu em tom impositivo e ameaçador, deixando-a constrangida e assediada. Foi falado que ficaria sem nada e passaria necessidades. Segundo Rose, Carlos Regina apresentou outra procuração, que ela nem conseguiu ler, pois estava nervosa e desconfortável. Após o retorno de Regina ao Brasil, Rose procurou Nelson Williams para revogar todas as procurações dadas.

Advogado de Rose, Nelson Willians disse o seguinte em entrevista:

- Os irmãos de Gugu tentam induzir a erro os filhos dizendo que a mãe tirará deles quando na verdade aumentará. Rose doará aos filhos tudo que receber a título de herança do Gugu.

O advogado Carlos Eduardo Farnesi Regina se defendeu, por meio de um comunicado:

Representei os interesses de Gugu Liberato como advogado por mais de 15 anos e agora represento a família em seu espólio. Gugu deixou um testamento que foi lido em ato solene na presença de dois tabeliães e de todos os beneficiados. Nessa mesma reunião realizada, todos os presentes, inclusive Rose Miriam acompanhada de seu irmão, concordaram com o cumprimento imediato da última vontade do apresentador e conferiram a mim a incumbência de promover o inventário, agora sob sigilo, judicial.

Ele ainda especula os motivos para Rose ter ficado de fora do testamento:

Possivelmente, ele não a colocou no testamento, feito em 2011, porque naquele ano o casal não estava bem. Ela teve problemas de saúde. E o testamento foi feito bem nessa época. Mas não colocar no testamento não quer dizer que ela perdeu os direitos. Ele poderia ter reconhecido que vivia maritalmente com ela. Mas isso não impede o reconhecimento. Vale ressaltar que, no momento que conseguir o reconhecimento da união estável, que é caracterizada quando as partes tem o propósito de constituir família, Rose se comprometeu a doar os bens móveis e imóveis aos meus filhos, reservando a ela somente o usufruto suficiente para sua mantença. Isso foi expresso por meio de Declaração em Cartório de Registro Público. Os filhos dela em nada serão prejudicados, pelo contrário, serão honrados com o que lhes é de direito.