Associação doa cestas básicas para 180 famílias

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



21/12/2019 | 10:25



No último fim de semana antes do Natal, a Associação Comunitária e Cultural Jardim Arco-Íris e Região, em Diadema, distribuiu, na manhã deste sábado (21), pelo menos 188 cestas básicas para famílias de comunidades carentes próximas do local. A ação já acontece há cinco anos e conta com o apoio da empresa Diadema Embalagens.

Durante a última semana, o representante da Associação, Marcelo José dos Santos, 46 anos, se reuniu com as famílias cadastradas e iniciou a distribuição das senhas. O local oferece ainda serviços sociais como campanha do agasalhos, creche e aulas de músicas.

"Um pouco que conseguimos arrecadar e oferecer para essas pessoas já vale a pena. De pouco em pouco vamos conseguir aumentar essa demanda das cestas", destaca Marcelo.

As entregas iniciaram às 9h, porém, a dona de casa Digina Vicente, 67, chegou às 7h30 para garantir seu lugar na fila. "Por mais que eu consegui buscar minha senha, queria ter a certeza de que eu ia conseguir (a cesta). Fará muita diferença no meu Natal", conta.

A também dona de casa Marinalva Pereira, 53, chegou logo depois, às 7h50, e comenta que "passa dificuldades financeiras em casa" e agradece pelos itens doados. "Preciso da cesta para levar aos meus filhos e netos. Será um Natal diferente", comenta.

ALMOÇO

Ainda na ocasião, depois das entregas das cestas, o analista de suporte Clemilson Dutra, 40, ao lado de sete amigos conseguiram arrecadar dinheiro para oferecer um almoço especial às famílias, com o prato principal sendo o pernil, pela primeira vez na Associação. "Vamos lutar para que essa corrente do bem nunca se quebre. Estamos satisfeitos", finaliza.