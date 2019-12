Luiz Fernando Guimarães e Adriano Medeiros se casam

21/12/2019 | 10:11



O fim de ano para Luiz Fernando Guimarães está sendo mais do que especial! Na última sexta-feira, dia 20, ele oficializou a sua união com Adriano Medeiros e o casal mostrou detalhes da cerimônia íntima com fotos no Instagram!

O astro postou um clique bem emocionante, em que ambos aparecem bem emocionados e Adriano ainda escreveu:

Olhos inchados de tanto chorar. Choramos juntos no momento mais feliz de nossas vidas.

A cerimônia aconteceu no Rio de Janeiro e os noivinhos estavam de branco:

Foi tudo incrível! Obrigado por esse momento mágico. Que venham mais vinte e tantos, e mais vinte e tanto. Que seja eterno!

Ao mostrar as alianças, Adriano ainda declarou:

Que vença o amor! Felicidade que não acabará nunca.