Prevenção é o caminho

Do Diário do Grande ABC



21/12/2019 | 09:59



O número de homicídios praticados no Grande ABC durante o mês de novembro diminuiu 35,71% em relação ao mesmo período de 2018, caindo de 14 vítimas no ano passado para nove no atual. Resultado que merece ser destacado e analisado em detalhes, para se chegar às razões que explicam tal redução.

Especialista ouvido pela reportagem deste Diário aponta conjunto de iniciativas colocadas em prática pelas forças policiais como o fato gerador da contenção de assassinatos nas sete cidades. Ele cita explicitamente a chegada do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), instalado em São Bernardo e que começou a funcionar em outubro.



A efetividade do novo equipamento, segundo o profissional, é a realização de policiamento preventivo baseado nas necessidades de cada região. Diferentemente do modelo de atuação das radiopatrulhas, que atendem ocorrências em andamento.

Outro ponto elencado é a eficiência nas investigações. A lógica é simples, com a resolução de um crime de morte, o autor é preso. Com isso, uma pessoa com potencial para tirar outras vidas sai das ruas. E o terceiro ponto é o combate aos pancadões e bares ilegais, onde o abuso de álcool ou drogas ilícitas funciona como gatilho para ocorrências violentas, que podem resultar em óbitos, seja no local dos fatos ou em outros pontos em que os rivais venham a se encontrar.

O menor percentual de assassínios é notícia que tem de ser celebrada, ainda mais quando se vê que isso não ocorreu por obra do acaso. Mas pela racionalização dos métodos de atuação das polícias.

Melhora na segurança foi uma das promessas de campanha do governador João Doria. Principalmente com a implementação dos Baeps. Ainda é muito cedo para dizer que a iniciativa deu certo, mas os números mostram uma tendência de melhora. Tomara que isso se mantenha. A população do Grande ABC merece viver em tranquilidade.