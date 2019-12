Restaurantes esperam movimento até 15% maior

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



21/12/2019



Com a proximidade das festas de fim de ano, a expectativa é a de que os restaurantes do Grande ABC tenham acréscimo de até 15% no movimento, em relação ao mesmo período de 2018. Além das ceias de Natal e Ano-Novo, as tradicionais comemorações de amigo-secreto e os happy hours levam maior público aos estabelecimentos da região.

De acordo com o presidente do Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação), Beto Moreira, é perceptível que os restaurantes estão lotados. “Muitos já estão com as reservas esgotadas. Tem gente até procurando desistência de datas”, afirmou.

Segundo ele, o aumento da expectativa é motivado pela melhora da economia, que, mesmo que discreta, acaba impactando na confiança do consumidor. “A gente sabe que é sazonal, mas o mercado de trabalho deu uma aquecida e isso reflete no setor”, disse.

De acordo com a PIC (Pesquisa de Intenção de Compra) feita pela Universidade Metodista de São Paulo no início deste mês, apenas 2% dos entrevistados afirmaram que pretendem realizar a ceia de Natal em restaurantes, sendo que a maioria (52%) deve passar a data em casa ou na residência de parentes. Porém, Moreira destacou que mesmo o “Natal sendo uma festa de família, o foco mudou um pouco”. “As pessoas não querem que a mãe e a avó se sacrifiquem tanto na cozinha, então preferem que todos se reúnam no restaurante.” Além disso, ele também destacou as encomendas de pratos desses estabelecimentos como um incremento para o setor.

A D’Brescia Churrascaria, localizada no bairro Jardim, em Santo André, é um dos estabelecimentos da região que vão oferecer ceia natalina e de Réveillon. Com preços de R$ 170 e R$ 220 por pessoa, respectivamente, sem incluir bebidas, o local já está com 80% da casa reservada para as datas. “Estamos com a casa cheia praticamente todo dia e as reservas também. Por esse preço, a pessoa tem acesso ao rodízio, mesa de assados e frutas”, afirmou o gerente do estabelecimento, Silonei Lazzari. “Percebemos que está um pouco mais cheio do que no ano passado, mas ainda não conseguimos estimar quanto.”