Flamengo busca o bi do Mundial de novo diante do Liverpool

Dérek Bittencourt



21/12/2019 | 07:00



Dos campos da comunidade do Cafezal, no bairro Montanhão, em São Bernardo, passando pela Copa Diarinho até chegar ao topo do mundo? Este pode ser um breve resumo da carreira de Gabriel Barbosa, sendo que a terceira parte pode ser confirmada hoje, a partir das 14h30, quando o Flamengo desafia o Liverpool pela final do Mundial de Clubes da Fifa, em Doha, no Catar.

De quebra, pode ser o segundo jogador do Grande ABC a conquistar o título. Ele igualaria o também são-bernardense Derlei, que levantou o caneco em 2004, vestindo a camisa do Porto (ainda no antigo formato de jogo único entre europeu e sul-americano). Aliás, naquele time português tinha um colega da atual equipe de Gabigol: o meia Diego.

Os dois podem dar ao Rubro-Negro seu segundo Mundial. Coincidentemente, o conquistado em 1981 também foi sobre o Liverpool (vitória por 3 a 0), no Estádio Nacional de Tóquio, no Japão. Os ingleses, inclusive, chegam pela quarta vez à final, tendo sido derrotado nas três anteriores (pelos flamenguistas, pelo Independiente-ARG, em 1984, e pelo São Paulo, em 2005).

Ontem, em entrevista coletiva, o técnico Jorge Jesus e o meia Everton Ribeiro (que por três temporadas defendeu o São Caetano) falaram sobre a decisão e o rival. “São duas grandes equipes. Respeitamos o Liverpool, sabemos dos grandes jogadores, mas temos nossa responsabilidade. O Flamengo é instituição de muita história. Faremos o melhor para levar a taça ao Brasil”, destacou o meio-campista. “Os dois clubes estão recuperando o prestígio internacional. Como o Bruno Henrique diz, são equipes que estão em outro patamar”, completou o treinador.

Técnico da equipe inglesa mostra conhecimento sobre brasileiros

Jogo mais esperado dos últimos tempos, Flamengo e Liverpool reeditam final do Mundial de Clubes de 1981 hoje, no Catar. E se até alguns dias o técnico Jürgen Klopp se esquivava de falar sobre os brasileiros, ontem, na coletiva pré-jogo, mostrou bastante conhecimento sobre o Rubro-Negro.

“Sei o que esperar do Flamengo. É um estilo muito organizado. Jorge Jesus mudou a sorte e muitas outras coisas quando chegou lá. É um time bem estabelecido, todos do Liverpool sabem o que precisam fazer na partida”, declarou o alemão Klopp.

“São rápidos, criativos no meio de campo, abusados nas laterais e chutam a gol de tudo que é lugar. É assim que um time de sucesso joga. E não estão mais acostumados a perder, pois quase não perderam muito desde que Jorge Jesus chegou. É o que sabemos sobre o Flamengo. Nunca joguei contra um time brasileiro, mas o Flamengo nunca jogou contra um time como o Liverpool, então estou ansioso para saber como será”, emendou o técnico do time inglês.<EM>

Para o técnico flamenguista Jorge Jesus, encarar o Liverpool tem certo gosto de revanche. Isso porque, enquanto comandante do Benfica, em 2010, foi eliminado pelos ingleses nas quartas de final da Liga Europa. Nove anos depois, reencontra os Reds e os vê à frente do Rubro-Negro. Mas faz ressalva. “ Claro que o Liverpool é favorito, sem dúvida nenhuma, mas vamos com respeito. Quando chegamos já pensávamos em ser campeões do mundo, agora mais ainda”, encerrou o luso.

Bares da região se preparam para receber torcedores de ambos os lados

Flamenguistas, Reds ou torcedores comuns do Grande ABC terão diversas ofertas de locais para assistirem ao grande jogo entre Flamengo x Liverpool, pela final do Mundial de Clubes. O duelo está marcado para as 14h30 e os estabelecimentos oferecem promoções e outros tipos de atrativos para arrebanharem a clientela.

Coincidência ou não, no mesmo bairro do Montanhão onde Gabigol viveu na infância fica um dos redutos flamenguistas no Grande ABC: o Bar do Capitão. Na final da Libertadores, contra o Liverpool, uma centena de rubro-negros esteve no local (Rua Ana Maria, 128).

Outro estabelecimento são-bernardense é o Liverpool (Avenida Kennedy, 819), bar no estilo inglês que, entretanto, não estará apto apenas para fãs do representante da Inglaterra. Bares na Rua das Figueiras, em Santo André, e Avenida Goiás, em São Caetano, também projetam ter grande movimento.