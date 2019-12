Aprovação da gestão Auricchio sobe cinco pontos em quatro meses

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



21/12/2019 | 07:00



O governo do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), é aprovado por 53,7% da população, indica pesquisa realizada pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano). A avaliação positiva da gestão tucana cresceu cinco pontos percentuais em quatro meses, em comparação com o último levantamento, realizado em agosto.

Do total de munícipes que aprovam a administração Auricchio, 44,7% classificam o governo como ótimo (11,3%) ou bom (33,4%) e regular mais para bom (9%). Os que não sabem são 3,7%.

A parcela dos que consideram o governo tucano como regular soma 30,1%. Os que desaprovam a gestão totalizam 22,7% – índice composto pelos que classificam como ruim (7,9%) ou péssimo (14,8%). Há quatro meses, os que reprovavam o governo totalizavam 22,3%.

A pesquisa também mediu o sentimento do eleitor de Auricchio e de quem não votou no tucano na última eleição municipal, realizada em 2016. A aprovação do tucano é maior entre os moradores que votaram no atual prefeito no pleito de três anos atrás: 33,3%.

O total de pessoas que não votaram em Auricchio na última eleição mas que “estão gostando do seu governo” chega a 18,6%. O índice de eleitores que declararam voto no chefe do Palácio da Cerâmica mas que se consideram “arrependido” do voto é de 12%. Já os que disseram não ter escolhido o tucano em 2016 e que “não gostam do seu governo” somam 29,6%.

ELEIÇÃO

Além da avaliação do governo Auricchio, a pesquisa também coletou as intenções de voto e rejeição dos possíveis candidatos ao Paço na disputa do ano que vem.

Em um cenário estimulado com 12 candidatos, o atual prefeito venceria a reeleição com 43,8% dos votos válidos. Em segundo lugar aparece o ex-vereador Fabio Palacio (PSD), com 15,2%. O ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM) figura na terceira colocação, com 10,7%, seguido pelo presidente da Câmara, Pio Mielo (MDB), com 8,4%; pelo vereador Cesar Oliva (PL), com 5,8%. A lista é completada, na sequência, por Alan Camargo (Novo) e Thiago Tortorello (PRTB), ambos com 3,6%; Horácio Neto (Psol), 3,3%; Eduardo Casonato (Rede), 2%; Walter Estevam (Republicanos), 1,9%; João Moraes (PT), 1,5%; Marcel Caminho (PCdoB), 0,2%. Nulos e brancos somam 15,9%; não sabem, 11,2%.

Em um segundo cenário, este com apenas quatro candidatos, Auricchio aparece com 50,7%, seguido por Palacio (25,3%); Pinheiro (19,7%) e Estevam (4,3%). O atual prefeito também lidera a rejeição, com 31,5%. O segundo é Pinheiro, (26,9%).

A pesquisa ouviu 998 moradores no dia 17.