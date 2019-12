Terminais rodoviários registram movimento tranquilo na região

Yasmin Assagra

21/12/2019 | 07:00



Diante da proximidade dos festejos de Natal e Ano-Novo, a procura por passagens nas rodoviárias aumenta. No caso dos terminais rodoviários do Grande ABC, o movimento de pessoas ainda está fraco em relação a anos anteriores. Conforme as administrações dos locais, o cenário é resultado da oferta de passagens aéreas promocionais. A expectativa é a de que a demanda tenha alta de até 5% na próxima semana.

A equipe do Diário esteve no Tersa (Terminal Rodoviário de Santo André) e no Terminal Rodoviário João Setti, em São Bernardo e conversou com funcionários e passageiros. Os dois locais registram a passagem de pelo menos 30 mil pessoas por dia.

Neste ano, as cidades do Litoral paulista, Interior do Estado, Paraná e Rio de Janeiro são os destinos mais procurados pelos viajantes. A circulação de passageiros se intensificou entre a noite de ontem e madrugada de hoje.

Ao contrário de quem sai da região para visitar outras cidades, o jardineiro Washignton Neris, 46 anos, decidiu passar, pelo terceiro ano, o Natal em São Bernardo, ao lado do irmão. Neris chegou à cidade no último dia 18 e deve retornar para sua casa no dia 28 de dezembro. “Optei por comprar minha passagem hoje (ontem), para garantir que eu passe o Ano-Novo lá (em Eldorado, Minas Gerais). Achei a rodoviária bem tranquila, ainda tinha muitos assentos disponíveis”, destaca.

Embora a legislação assegure o direito da população com 60 anos ou mais de ter assento gratuito nos coletivos interestaduais, conseguir uma vaga não é tão simples. Isso porque as empresas reservam dois lugares por viagem a este público. Para garantir o passeio, é preciso procurar o serviço com até 40 dias de antecedência. No caso de as passagens gratuitas terem acabado, o público da ‘melhor idade’ tem direito de pagar metade do valor.

“Como moro perto, se não consigo a passagem, volto outro dia. Os idosos ficam horas na fila. É difícil”, comenta a aposentada Geralda Pereira, 67, que conseguiu assento gratuito para viagem à Praia Grande no próximo dia 22.