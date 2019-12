Homicídios caem 35,7% na região

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



21/12/2019 | 07:00



Comparadas a novembro de 2018, as ocorrências de homicídio doloso (quando há intenção de matar) reduziram 35,71% no mês passado, caindo de 14 para nove vítimas na região. Já os casos de roubo de veículos passaram de 706 para 552 (-21,81%) e os roubos em geral decresceram de 1.923 para 1.850 (-3,8%). Os dados foram divulgados ontem pela SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Segundo Jorge Lordello, especialista em segurança pública e privada, o balanço é resultado de conjunto de ações das forças policiais. Exemplo é a inauguração do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) de São Bernardo em outubro. “O interessante (do Baep) é que ele realiza o policiamento preventivo focado nas necessidades da região, diferentemente da radiopatrulha, que atende as ocorrências em andamento”, explicou.

Outro aspecto apontado é a efetividade das investigações. “O setor de homicídios tem funcionado muito bem no Grande ABC e, quando uma investigação é concluída e o autor do crime é preso, é uma pessoa potencialmente agressiva e que pode matar fora das ruas”, observou Lordello.

Além disso, o combate aos bares ilegais e aos pancadões (baladas informais em vias públicas com aglomeração de pessoas e veículos com som alto) pode contribuir na redução dos índices. “(Nos bares ilegais) Podem originar brigas onde, nem sempre, o homicídio irá ocorrer no estabalecimento, mas a 100 metros de lá e os pancadões são festas, porém, são locais marcados pelo exagero (no consumo) de álcool e drogas, o que pode desencadear ações violentas”, afirma Lordello.

CENÁRIO

No período, as sete cidades tiveram aumento nos casos de furtos em geral (5,57%) e furtos de veículos (2,76%). Novembro é o segundo mês seguido em que estes indicadores sobem.

Em todo Estado, as ocorrências de roubos de veículos (-24,43%), furtos de veículos (-11,35%), furtos em geral (-0,11%) e homícidio doloso (-0,78%) caíram. Apenas a incidência de roubos em geral (0,44%) subiu.

A SSP informou, em nota, que o governo do Estado investe permanentemente na capacitação de policiais, em tecnologia e inteligência policial aplicadas ao combate à criminalidade, como aprimoramento do sistema gerador de laudos e inquérito eletrônico, auxiliando no andamento das investigações.