Unidade envolve alunos em projetos de coleta de recicláveis

21/12/2019 | 07:00



A Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Ângelo Raphael Pellegrino, localizada na Estrada das Lágrimas, no bairro Mauá, em São Caetano, recebeu a visita de grupo de voluntários – os Bricoleiros do Coração –, que consertou bancos, pintou as paredes do pátio com cores claras e alegres e, ainda, fez doação de lixeiras para a coleta seletiva.

A ação foi realizada como um prêmio pela participação da Emef no Torneio Greenk, competição intercolegial que mobiliza escolas públicas e particulares do Estado de São Paulo para gincana de coleta de lixo eletrônico. Em sua primeira participação, a Pellegrino foi a melhor escola pública da Região Metropolitana e conquistou a segunda colocação, ficando atrás apenas de escola de Bebedouro, no Interior.

“Como foi nossa primeira participação, tínhamos estabelecido como meta a coleta de cinco toneladas de lixo eletrônico. Conseguimos juntar 25 toneladas, mobilizando toda a escola e a população do bairro”, conta a diretora Alessandra de Siqueira. “O projeto nos aproximou ainda mais da comunidade e nos ajudou a divulgar a importância das ações de reciclagem.”