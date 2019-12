Outback abre 100 vagas para nova loja em São Bernardo

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



22/12/2019 | 07:15



O Outback Steakhouse, rede de restaurantes de temática australiana, vai abrir sua quinta unidade no Grande ABC e segunda em São Bernardo. A nova filial, que deverá ser inaugurada no primeiro bimestre do ano que vem, terá como endereço o São Bernardo Plaza Shopping. Com isso, serão geradas 100 vagas, e quem quiser se candidatar a uma delas já pode fazê-lo.

As oportunidades de emprego são para compor as equipes de cozinha e do salão nos períodos diurno e noturno e atuar como recepcionistas, atendentes de salão e bar e auxiliares de cozinha e limpeza. Para concorrer, é preciso ter mais de 18 anos, ensino médio ou ensino técnico completos e disponibilidade de horário para trabalhar, inclusive aos fins de semana e feriados.

Não é necessário ter experiência anterior, uma vez que a empresa oferece todo treinamento necessário antes do início das funções. A rede, no entanto, procura pessoas dedicadas e com perfil dinâmico.

“O ambiente de trabalho no Outback e o plano de carreira são excelentes motivos para se tornar um outbacker, como são chamados os nossos colaboradores. Por exemplo, atualmente cerca de 85% dos sócios-proprietários da marca vieram da operação, ou seja, da cozinha ou do salão e cresceram na companhia”, afirma Pierre Berenstein, presidente da Bloomin’Brands no Brasil, grupo detentor da marca.

Segundo ele, a remuneração varia de acordo com o cargo exercido e as horas trabalhadas. Como benefícios, serão pagos vale-transporte, refeição no local, assistências médica e odontológica (os dois últimos após o período de três meses de experiência).

Quem tiver interesse, basta se inscrever em outback.com.br/carreiras. Os candidatos serão submetidos a testes específicos, dinâmica em grupo e entrevistas.

EXPANSÃO

O Outback aportou no Grande ABC em 2011, com a sua primeira loja no Shopping Metrópole, em São Bernardo. Na sequência, vieram as unidades no ParkShopping São Caetano e nos shoppings ABC e Grand Plaza, ambos em Santo André.

Esta filial do São Bernardo Plaza é a 101ª da empresa no Brasil, e estão sendo investidos R$ 5,5 milhões. “O Grande ABC é muito importante para o Outback. Estamos muito felizes com a performance da marca localmente e com a forte conexão que temos com o público. em 2020, por ora, temos a unidade do São Bernardo Plaza Shopping para a região, e estamos focados na operação desta e dos nossos restaurantes que já funcionam na área para continuar entregando a melhor experiência aos nossos clientes”, explicou Helenaldo Barbosa, sócio-regional do Outback, questionado se há a intenção de abrir mais alguma loja nas sete cidades.

A nova loja terá capacidade para 218 pessoas e 700 m². “A inauguração desta casa representa passo importante na consolidação do processo de expansão da rede e reforça o quanto o Grande ABC é importante para nós”, completa Berenstein.